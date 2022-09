Elezioni. Centrodestra vincente anche in Calabria, ma il Movimento 5 Stelle è il primo partito - Tempostretto

Con il 29,09%, il Movimento 5 Stelle è il primo partito a livello regionale, seguito da Fratelli d'Italia (18,80%). Crollano invece la Lega e il Pd

Anche in Calabria, come nel resto del Paese, il centrodestra è la coalizione più votata (Fratelli D’Italia, Lega, Forza Italia e Noi con l’Italia), ma il primo partito come in altre regioni del Sud è il il Movimento 5 Stelle. I pentastellati ottengono il 29,09% sia alla Camera che al Senato, percentuale che lo mette nelle condizioni di contendersi diversi seggi nei collegi uninominali .

Il centrosinistra invece non va oltre un modesto 17,20%, anche in questo caso sia al Senato che alla Camera. Il terzo Polo di Calenda e Italia Viva si ferma al 4% circa dei consensi, De Magistris al 2% e Paragone poco sopra l’1%. Dopo quello del Movimento 5 Stelle, sempre a livello regionale, il secondo partito più votato, sempre per quanto riguarda il Senato, con il 18,80% è Fratelli d’Italia che si attesta al 18,80%, che nell’alveo del centrodestra scavalca il partito di Forza Italia che ottiene il 16,92%, seguito dalla Lega con il 5,74%. Ed infine troviamo il Partito Democratico con il 14,44%.