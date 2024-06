Elezioni comunali. A Cardeto e a Sant’Ilario dello Ionio Bruzzi e Arfuso superano il quorum

Daniela Artuso e Pasquale Brizzi, unici candidati a sindaco, sono stati eletti i casi come previsto dalla legge

Oltre alle elezioni Europee, nel Reggino in alcuni comuni si è votato per eleggere i nuovi sindaci. Elezioni particolari sono state a Cardeto e a Sant’Ilario, dove ci sono state una lista ed ovviamente un candidato a sindaco per comune, pertanto , come prevede la legge, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a Sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. A Cardeto, dopo la ricusazione della lista civica capeggiata da Francesco Fortugno, Daniela Artuso è stata riconfermata sindaco per il secondo mandato, visto e considerato che l’affluenza è stata superiore al 50%. Stesso discorso per lo stesso motivo a Sant’Ilario dello Ionio per Pasquale Brizzi, eletto anche egli sindaco. Stesso discorso è valso per Bagaladi, dov’è stato eletto Santo Monorchio.