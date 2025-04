La farsa del Messina calcio e l’apertura dell’inchiesta

Si aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda dell'Acr. Lunedì sarà sentito dai magistrati l'ex presidente Sciotto, che ha presentato un esposto

di Marco Olivieri

MESSINA – Nulla di sorprendente. L’apertura di un’inchiesta, da parte della Procura, sulla vicenda dell’Acr Messina è l’ennesimo capitolo (scontato) di un pasticcio da tutti i punti di vista. Dopo essere stati sentiti dai magistrati, come “persone informate sui fatti”, il presidente Alaimo, l’ex allenatore Banchieri e il segretario Failla, lunedì 28 aprile tocca all’ex presidente Sciotto. Quest’ultimo ha anche presentato un esposto in merito a “pressioni” per vendere la società. Allo stato attuale, non ci sono indagati.

Ma l’eventuale caso giudiziario è solo un nuovo tassello di un disastro d’immagine e di sostanza impossibile da non rilevare in tutte le sue sfaccettature. Come è normale che sia, l’apertura delle indagini esplorativa, con il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e il sostituto Fabrizio Monaco, arriva dopo una serie di (tante) dichiarazioni e pochi (ma paradossali) fatti. Situazioni che rischiano d’aggravare le insicurezze di una città alla ricerca di sé stessa. Della sua vocazione, dei suoi progetti identitari.

Una città sfiduciata, un mistero buffo e tragicomico, la necessità per Messina di ripartire

Anche quando le idee e i progetti ci sono, è come se alla città dello Stretto mancasse la fiducia in un futuro migliore. 40 anni di deprezzamento economico e sociale hanno sfibrato una Messina che pure ha potenzialità e risorse per riprendersi, purché ci sia una visione organica e non si perda di vista la possibilità di ripartire.

L’importanza di una seria progettazione

Allora, mentre è indispensabile conoscere l’entità della situazione debitoria, il capitolo tragicomico del Messina calcio diventa la metafora di una realtà cittadina in cerca di prospettive meno incerte. L’auspicio è che questo mistero buffo ceda il posto a una nuova attitudine a una seria progettazione. E che un futuro, o partendo da zero o superando l’attuale impasse, sia ancora possibile.

L’importante è che la verità delle azioni non sia sostituita da illusioni e affermazioni prive di fondamento. Per la farsa, abbiamo già dato. Messina, sia la società calcistica sia la città, ha bisogno di un bagno di realtà. Solo poggiando su basi solide, come punto di partenza, sarà possibile sognare.

