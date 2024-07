Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno, in pagamento le spettanze ai componenti i seggi elettorali

Il pagamento è previsto secondo due modalità in base a quanto da loro indicato sui modelli compilati

MESSINA – Sono in corso i pagamenti delle spettanze ai presidenti, segretari e scrutatori che hanno prestato servizio nei seggi elettorali in occasione delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno scorsi. Il compenso verrà erogato mediante bonifico sul conto corrente indicato dai singoli componenti dei seggi, per coloro che hanno scelto questa opzione fornendo il proprio codice Iban. Per i componenti dei seggi che hanno optato per il pagamento in contanti, il compenso sarà disponibile presso gli sportelli Unicredit, dietro presentazione di un valido documento d’identità e del codice fiscale o tessera sanitaria. Le elezioni europee del 2024 in Italia si sono svolte l’8 giugno.