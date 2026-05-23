Elezioni Messina 2026, navette Atm per le sezioni di Ganzirri e Mili San Marco

L'azienda attiverà il servizio per ovviare al trasferimento di alcune sezioni elettorali: gli orari.

MESSINA – Atm attiverà un servizio navetta nelle tratte Torre Faro – Ganzirri e Mili San Pietro – Mili San Marco in occasione delle elezioni amministrative di domani e lunedì, 24 e 25 maggio. La decisione è stata presa dopo la richiesta del Comune di Messina, avanzata a causa del trasferimento di alcune sezioni elettorali.

Gli orari nella zona nord

Nella zona nord di Messina, i bus dell’Azienda Trasporti faranno la spola tra la scuola elementare “Città di Firenze” di Torre Faro e l’Istituto Comprensivo “Evemero da Messina” di Ganzirri. Le navette circoleranno nelle seguenti fasce orarie: domenica 24 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00; lunedì 25 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

Gli orari nella zona sud

Nella zona sud della città, il servizio navetta sarà attivo nelle medesime fasce orarie e i bus messi a disposizione da ATM collegheranno Mili San Pietro, dove il plesso scolastico solitamente utilizzato come sezione elettorale è attualmente interessato da lavori di ristrutturazione, e la scuola elementare di Mili San Marco.