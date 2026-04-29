Elezioni Milazzo, la lista di Michele Vacca sindaco

Tutti i candidati del Pd, Movimento 5Stelle e Rifondazione
Ecco i candidati al consiglio comunale di Milazzo per il Partito democratico, il Movimento 5Stelle e Rifondazione che sostengono la candidatura di Michele Vacca a sindaco del comune mamertino.
Gioacchino Abbriano, Francesco detto Franco Andaloro, Angela Maria Cannistrà, Puma Sergio Catalano, Francesca Chiaramonte, Massimo Catalano, Licia D’Alì, Chiara Di Dio, Domenico Donato, Maria detta Mariella Donato, Filippo Gallo, Francesco detto Ciccio Gitto, Mariagrazia Gitto, Matilde Lala, Alfio Insolera, Giovanni La Malfa, Simonetta Longo, Lorenzo Mingarelli, Maria Carmela Pecora, Maria Ragusi, Daniela Maria Soraci, Esmeralda Taranto, Giovanni Utano, Michele Vacca.