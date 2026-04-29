Elezioni Milazzo, le liste a sostegno di Laura Castelli

I candidati delle quattro liste a sostegno della sindaca per Sud Chiama Nord che prova a sfidare Pippo Midili
Ecco i candidati al consiglio comunale che sostengono Laura Castelli alle elezioni amministrative 2026 del comune di Milazzo.
Castelli Sindaco di Milazzo
Arena Antonio, Basile Giuseppe, Buscema Flavia, Cannistrà Antonio, Caruso Giuseppe, Currò Fortunato, Genovese Luigi, Guerrera Eugenie, Imbesi Giuseppe, Lo Presti Matteo, Maiorana Alessandro, Malta Giuseppe, Mancuso Giovanni, Massaro Alessia, Messina Mario Grazia, Mirabile Massimo, Monterosso Giacoma, Picciolo Chiara, Pino Elisabetta, Praticò Antonio, Rizzo Vito, Smedile Viviana, Guido Mario Grazia, Vlad Aurica
De Luca Sindaco di Sicilia
Alessi Valentina, Bucca Luigi, Buzzanca Rosario, Calderone Massimo, Cambria Antonino Gabriele, Carbone Angela, Currò Giuseppe, Di Grande Teresa, Fedele Martina Alessia, Fontana Salvatore, Giunta Francesco, Giurba Rosario, Isgrò Andrea, Inferrera Letteria, La Camera Veronica, Malgeri Gabriele, Merlino Claudio Antonio, Nania Antonio, Natoli Vincenzo, Perticari Alessandro, Picciolo Gabriele, Previte Rachele, Sciliberto Tizianamaria, Todaro Saverio
Una Marcia in Più per Milazzo
Castelli Laura, Amato Vincenzo Massimo, Cacace Fabrizio, Cardaci Luca, Cattafi Santo, Condurso Salvatore, Crisafulli Giuseppe detto Pippo, Currò Francesco detto Ciccio, D’Amico Stefano, Di Bella Francesca, Di Carlo Barbara, Di Vincenzo Francesco, Flandin Marco, Genovese Stella, Irrera Concetta, Milicia Giuseppina Antonella, Picciolo Tiziana, Pino Antonino detto Tonino, Pruiti Ciarello Giorgia detta Giorgia, Quattrocchi Stefania, Russo Salvatore zio Salvo, Scopelliti Mariagrazia, Sottile Giuseppe, Turca Angelica Amedeo
La Svolta per Milazzo
Abbate Antonino, Battagliero Rosa, Bucca Santi, Caruso Massimo Pasquale, Catalfamo Diana, Cianciafara Francesco, Di Perri Ivan, La Rocca Pasquale, Lombardo Carmelo, Martorana Monia, Pietrafitta Domenica, Rando Luigi Paolo detto Paolo, Santoro Rosa, Stracuzzi Carmelo, Surace Maria Francesca, Terranova Giuseppina, Tortorici Concetta