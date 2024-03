UniMe, elezioni organi collegiali e CdA Ersu Messina: i risultati

Concluse le operazioni di scrutinio. Ecco gli eletti

MESSINA – Si sono concluse le operazioni di scrutinio per l’elezione di quattro componenti interni in seno al Consiglio di amministrazione dell’Ateneo (triennio 2024/27), di un rappresentante dei docenti e dei ricercatori in seno al CdA dell’Ersu di Messina (quadriennio 2024/28) e di un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore in seno al Senato Accademico, per il completamento del triennio 2021-2024.

Questi i risultati:

al CdA dell’Ateneo:

Per i professori ordinari: Maria Annunziata Astone – Macro area Scienze economico giuridico umanistiche, con 200 voti, schede bianche 19, aventi diritto 421.

Per i professori associati: Pietro Antonuccio – Macro Area Scienze della Vita, con 100 voti, schede bianche 13, aventi diritto 463.

Per i ricercatori: Carlo Sansotta – Macro area Scienze, con 104 voti, schede bianche 15, aventi diritto 286.

Per il Personale Tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori ed esperti linguistici: Giuseppe Mannino con 376 voti, (Paolo Todaro, non eletto, con 248 voti), schede bianche 21, aventi diritto 911.

al CdA ERSU Messina:

Giuseppe Bottaro con 403 voti, schede bianche 48, aventi diritto 1170.

al Senato Accademico UniMe: