Elezioni politiche. I candidati di Fratelli d'Italia in Sicilia - Tempostretto

Da Musumeci e Pogliese ai messinesi Ella Bucalo e Francesco Rizzo

SICILIA – Fratelli d’Italia vede a Messina, per le elezioni politiche, candidata all’uninominale la deputata uscente Ella Bucalo e nel proporzionale c’è pure l’avvocato messinese Francesco Rizzo. Come uninominale in Sicilia, si fanno notare le candidature al Senato dell’ex sindaco di Catania Salvo Pogliese e soprattutto di Nello Musumeci, che ha dovuto rinunciare alla ricandidatura alla presidenza della Regione siciliana a causa delle divisioni nel centrodestra.

Camera Sicilia 1 – P01 Proporzionale

Giorgia Meloni

Gianluca Caramanna

Carolina Varchi

Giampiero Cannella

Uninominale

Carolina Varchi

Camera Sicilia 1 – P02

Carolina Varchi

Antonio Giordano

Eugenia Maria

Roccella Valfredo Porega

Uninominale

Calogero Pisano

Camera Sicilia 2 – P01

Maurizio Leo

Carolina Varchi

Francesco Rizzo

Uninominale

Francesco Ciancitto

Camera Sicilia 2 – P02

Giorgia Meloni

Manlio Messina

Rosanna Natoli

Gaetano Cardillo

Uninominale

Giovanni Luca Cannata

Camera Sicilia 2 – P03

Giovanni Luca Cannata

Wanda Ferro

Gianfranco Rotondi

Eliana Longi

Senato Sicilia

Carmela Bucalo

Francesco Scarpinato

Giovanna Petrenga

Mario Ravetto

Uninominale

Raoul Russo

Senato Sicilia – P02

Nello Musumeci

Carmela Bucalo

Salvo Pogliese

Giovanna Petrenga

Candidati uninominali