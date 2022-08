Elezioni politiche. Le parlamentarie M5S, ecco i messinesi in corsa - Tempostretto

Oggi votano online gli iscritti per scegliere i rappresentanti: da Floridia e Papiro ad Argento, D'Angelo, Geraci e Raffa

MESSINA – Si chiamano parlamentarie e si vota online dalle 10 alle 22. Oggi gli iscritti del Movimento Cinquestelle scelgono i loro candidati alla Camera dei deputati e al Senato. Tra i messinesi in corsa, la senatrice e sottosegretaria Barbara Floridia (nella foto), in più inserita nella listino dei 15 nomi del leader Giuseppe Conte.

E ancora: la senatrice Grazia D’Angelo, ora candidata per la Camera, la deputata Antonella Papiro, la deputata Angela Raffa, il consigliere della III Municipalità Alessandro Geraci, l’ex consigliere comunale Andrea Argento, tra gli altri.

Tutti in competizione per le province di Messina, Catania, Enna, Siracusa e Ragusa. Si possono esprimere fino a tre preferenze. Nella lista del presidente Conte, spicca dunque la già candidata alle presidenziali regionali del campo progressista Floridia, la più votata alla consultazione nel Messinese.

In tempi di crisi del Movimento, l’obiettivo è quello di essere inseriti nella lista proporzionale, considerati i collegi uninominali davvero in salita. Nel frattempo, rimane, a livello regionale, il nodo dell’alleanza con il Pd, saltata in campo nazionale dopo la caduta del governo Draghi.

D’Angelo: “Sì alla spinta innovatrice di Conte”

Nel frattempo, sottolinea la parlamentare D’Angelo: “Ho sostenuto e aderito convintamente al nuovo corso impresso al Movimento dal presidente Conte, ritenendo che la spinta propulsiva e innovatrice del Movimento non si fosse esaurita. Al netto degli errori, dei dissidi interni e delle scissioni, la missione del Movimento 5 Stelle di dar voce a chi non ce l’ha, di non lasciare nessuno indietro e di ridare dignità e serietà alla politica può e deve esseee proseguita. Per tutti questi motivi, ho rinnovato la mia disponibilità alla candidatura”.

Raffa: “Insieme a Conte per rinnovare il Paese”

Evidenzia la deputata Raffa: “I nostri candidati li scelgono i cittadini. Certo si sarà anche proposto qualche cittadino improbabile (ma chiunque può proporsi, si chiama democrazia). Però ci sono anche candidati splendidi e bravissimi. Vedrete che, alla fine, avremo liste belle e competitive. Insieme a Conte noi siamo pronti a rinnovare questo Paese”.

Papiro: “Dignità degli ultimi e parità di genere”

Ecco la dichiarazione invece della parlamentare Papiro: “La difesa della dignità degli ultimi, della parità di genere, degli animali, dell’ambiente, dei lavoratori, della mia cara Sicilia, sono solo alcuni dei temi per i quali ho messo anima e cuore”.

Geraci: “Il mio impegno concreto per i territori”

Mette in rilievo a sua volta il consigliere Geraci: “In questi anni ho portato avanti una politica lontana da ideologismi o prese di posizione estreme, ma piuttosto ho privilegiato un lavoro concreto, alternando la proposta alla protesta. Continuo a rivolgere un’attenzione particolare alle zone più disagiate, troppo spesso dimenticate dalle istituzioni. Con questo spirito, ho deciso di mettermi a disposizione per questa nuova sfida, perché credo prima di tutto nel progetto di cambiamento avviato”.

Articoli correlati