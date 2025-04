Elezioni provinciali, la lista Dc con i consiglieri Cantello e Caruso

A comunicarla il segretario provnciale di Messina Frazzica. Possono votare il 27 aprile, per la Città metropolitana, solo sindaci e consiglieri

MESSINA – “La Democrazia cristiana di Messina comunica che il sindaco di Tusa, Angelo Tudisca, nella qualità di delegato, ha presentato la lista per le elezioni provinciali di 2° livello”. Tra i candidati, i consiglieri comunali Caruso e Cantello. Si tratta di elezioni, il 27 aprile, per la Città metropolitana, in cui possono votare solo sindaci e consiglieri.

Si legge in una nota della nuova Dc, con il segretario provinciale Giovanni Frazzica. E ancora: “La lista dei candidati risulta formata da 9 candidati, cinque uomini e quattro donne, due in più del numero minimo previsto per legge. Il conseguimento di questo primo obiettivo, a soli 20 giorni dalla celebrazione del primo congresso del partito, costituisce motivo di cauta speranza per il prossimo futuro”.

Questi i nomi dei 9 candidati: Giovanni Caruso, Mirko Cantello, Giuseppe Drago, Gianfranco Gentile, Rosalia Giorgi, Maria Vittoria Cipriano, Alessia Bonanno, Francesco Merlino e Jamira Conti Papuzza.

