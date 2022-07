Elezioni regionali, sei incontri per le primarie di centrosinistra: il 18 luglio tocca a Messina - Tempostretto

Chinnici, Floridia e Fava si confronteranno già domenica a Palermo. Poi incontri a Ragusa, Agrigento, Gela e Catania. Si vota il 23

Saranno sei gli incintri che vedranno protagonisti i tre politici in corsa per le primarie di centrosinistra con cui si sceglierà chi sarà il candidato alle regionali siciliane del prossimo autunno. Caterina Chinnici, Barbara Floridia e Claudio Fava si confronteranno pubblicamente già da domenica 10 luglio, quando si terrà al Palermo Youth Centre di Villa Trabia, nel capoluogo siciliano, un incontro su antimafia, anticorruzione e trasparenza.

Il calendario dei sei incontri

Sarà soltanto il primo di sei incontri. Il calendario completo prevede, dopo il debutto di domenica 10 luglio a Palermo, un confronto il giorno dopo a Ragusa, poi il domenica 17 il terzo appuntamento ad Agrigento, lunedì 18 a Messina, il 20 a Gela e il 21 a Catania, tutti con inizio alle ore 18. Si voterà il 23 luglio ma per partecipare bisognerà registrarsi entro il 21 sul portale www.presidenziali22.it. Tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming sulle pagine dei tre candidati. Attesa per il confronto messinese, con la deputata nazionale Barbara Floridia, nata in riva allo Stretto, a tornare nella sua Messina.