Elezioni universitarie, 4 seggi per 24mila aventi diritto al voto: code e malumore tra gli studenti - Tempostretto

MESSINA – Disagi e malumori tra gli studenti per le lunghe code (nella foto, di questa mattina) che stanno caratterizzando le operazioni di voto inerenti le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali dell’Università degli studi di Messina per il biennio 2023-2025. Gli studenti lamentano le lunghe attese che si registrano per raggiungere le postazioni di voto, ritenute numericamente insufficienti rispetto all’elevato numero di votanti “motivo – sostengono alcuni di loro – che rischia di compromettere il libero esercizio del diritto”. L’attesa in fila, sottolineano gli stessi studenti, sfiora i 60 minuti, peraltro in spazi non ritenuti adeguati. Gli studenti che hanno diritto al voto sono 24mila mentre i seggi previsti per l’intero ateneo sono in tutto 4. Gli studenti sostengono che molti disagi potevano essere evitati con l’aumento dei seggi elettorali come richiesto dall’attuale rappresentanza studentesca. Ma l’istanza sarebbe caduta nel vuoto.