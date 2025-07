Elisoccorso, “Schifani ascolti la protesta degli anestesisti”

Il deputato regionale Leanza e il segretario provinciale del Pd Hyerace chiedono "retribuzioni adeguate peri medici e un tavolo con Asp e sindacati"

Le proteste degli anestesisti. In seguito alle loro rivendicazioni economiche, le emergenze degli elisoccorsi vengono coperte solo dai direttori di centrale. “La sospensione del servizio di elisoccorso a Messina e Catania è un fatto gravissimo. In piena estate, con migliaia di persone in transito e in vacanza, il governo regionale si mostra ancora una volta incapace di garantire il diritto alla salute nelle aree più fragili della Sicilia”. Così Calogero Leanza, deputato Pd all’Assemblea regionale siciliana e vicepresidente della commissione Sanità all’Ars, e Armando Hyerace, segretario provinciale del Partito democratico di Messina.

Continuano gli esponenti Dem: “La responsabilità è della Giunta Schifani, che ha scelto di ignorare gli allarmi e le richieste dei medici anestesisti, proponendo condizioni economiche lontanissime dagli standard nazionali e rifiutandosi di intervenire in tempo utile. Chiediamo un intervento immediato: retribuzioni adeguate per i sanitari impegnati nel servizio, un avviso straordinario per nuovi incarichi e la convocazione urgente di un tavolo con Asp e sindacati. A questi professionisti che, non certo a cuor leggero, per far sentire le loro ragioni, sono entrati in stato di agitazione, va il nostro ideale sostegno, con la certezza che la nostra deputazione all’Assemblea regionale siciliana non intende restare inerme. Se il governo non è in grado di garantire nemmeno l’elisoccorso, ammetta il suo fallimento”.