Emergenza buche, due appalti da 1 milione per 22 zone di Messina

In attesa degli interventi da 22 milioni per sistemare la pavimentazione, aggiudicati due lavori per alcune strade

MESSINA – Emergenza buche nelle strade di Messina. In attesa del maxi appalto da 22 milioni per sistemare la pavimentazione, la Giunta Basile interviene con due interventi appena aggiudicati. Due appalti da circa un milione di euro, in totale, per la pavimentazione stradale delle zone centro-sud e centro-nord. Per alcune strade della parte centro-sud di Messina, l’aggiudicazione va alla Lutiviem srl di San Filippo del Mela, per un importo contrattuale di oltre 460mila euro. E, per il centro-nord, alla ditta Spallina Lucio srl di Gangi per più di 454mila euro. Nel complesso, 22 zone saranno interessate.

22 mln per rifare il manto stradale

Ha sottolineato di recente il sindaco Federico Basile: “Questa città non ha mai avuto una manutenzione del manto stradale. Abbiamo iniziato un paio di anni fa con un programma straordinario. Siamo intervenuti su tante strade. Se la città ha molte buche. deve essere rifatto l’asfalto. E si sono programmati oltre 22 milioni di euro, che abbiamo già destinato a rifare tutti i manti stradali”.

