Emergenza migranti, altri 650 a Roccella. A Reggio in arrivo la nave Diciotti - Tempostretto

Nel porto di Roccella Ionica, negli ultimi cinque giorni, sono giunte 1.500 persone. Previsto per stasera l’arrivo a Reggio Calabria della nave Diciotti

ROCCELLA IONICA – Sono arrivati in 650, la scorsa notte, all’interno del porto di Roccella Ionica a bordo di un peschereccio di 30 metri partito dalla Libia sfuggendo ad ogni controllo. I migranti dell’ultimo sbarco nella Locride, tutti uomini, provengono da Siria, Pakistan, Egitto e Bangladesh e hanno viaggiato per circa 5 giorni prima di entrare in porto e andare a sbattere contro un’altra imbarcazione utilizzata in un precedente arrivo. I profughi che sarebbero tutti in buone condizioni di salute sono stati sistemati su una delle aree del porto vicine alla tensostruttura all’interno della quale sono momentaneamente ospitate altre persone giunti con gli sbarchi dei giorni scorsi. Solo nel porto di Roccella Ionica, negli ultimi cinque giorni, sono giunte 1.500 persone. A terra, subito dopo l’arrivo del barcone, si è attivato il dispositivo della Prefettura di Reggio Calabria che vede impegnato personale della Croce rossa, della Protezione civile e di Medici senza frontiere, in attesa che si proceda ad una migliore sistemazione.

A REGGIO PREVISTO L’ARRIVO DI 526 MIGRANTI

È previsto per le 22.30 l’arrivo a Reggio Calabria della nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo 526 migranti provenienti dall’hotspot di Lampedusa e che sono stati trasferiti a causa delle condizioni di sovraffollamento in cui si trova la struttura. Lo ha reso noto la Prefettura di Reggio Calabria, che coordinerà l’attività di accoglienza ed assistenza dei migranti.