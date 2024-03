Emergenza sanitaria a Gaza: incontro a Messina

Appuntamento alla Feltrinelli domenica 3 marzo

MESSINA – “L’emergenza sanitaria a Gaza ha raggiunto livelli critici, con ospedali sovraffollati, risorse scarse e personale medico esausto”. L’appuntamento, per discuterne, è domenica 3 marzo, alle 18, alla libreria Feltrinelli di Messina. Intervengono Anita Magno e Renè Abu Rub, del Coordinamento Messina Palestina, e l’invito è rivolto a tutti coloro che vorranno partecipare all’incontro-dibattito.

“Il personale medico è costretto molto spesso ad affrontare una vera e propria corsa contro il tempo per cercare di salvare le vite e alleviare il dolore di coloro che soffrono, pur non disponendo degli strumenti necessari per farlo”, sottolineano gli organizzatori.

In collegamento da Gaza ci saranno Baker Abu Safieh, medico del Al-Awda Hospital, e da Rafah Marwan Alhamss, direttore del Mohammed Yousef El-Najar Hospital.

