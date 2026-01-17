 "Ascensori guasti al Cavallotti da più di un mese". Grillo: "Al via i lavori"

Redazione

sabato 17 Gennaio 2026 - 07:30

Messina. La segnalazione di un cittadino. E la presidente di Atm spiega l'iter e la possibilità per gli utenti di usare una golf car

MESSINA – Segnalazione di un cittadino: “I due ascensori del parcheggio Cavallotti sono guasti da più di un mese. E io faccio cinque piani a piedi”

Ed ecco la risposta della presidente di Atm Carla Grillo: “Mercoledì, chiuso l’iter amministrativo, abbiamo effettuato la consegna dei lavori alla ditta che sostituirà entrambi gli ascensori. Lunedì mattina inizieremo a smontare quello posto lato via Savoca. Va considerato che, in queste settimane in cui entrambi gli ascensori hanno avuto problemi, abbiamo avuto (e continueremo ad avere sino alla fine dei lavori) una golf car per assistere gli utenti che hanno necessità di raggiungere il piano. I nostri operatori sono al servizio dell’utenza costantemente”.

