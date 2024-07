Enduro, i messinesi Mancuso e Costantino brillano in Toscana

Verso la conclusione della stagione Giuliano Mancuso potrebbe laurearsi campione italiano, Antonio Costantino lotta per un piazzamento finale sul podio

È andata in scena a Villafranca Lunigiana, in provincia di Massa e Carrara, la penultima gara del partecipato Campionato Italiano Enduro Under23/Senior 2024, sotto la magistrale regia del Motoclub Alta Lunigiana del Presidente Massimo Vietina. Quella toscana è stata una gara tosta, caratterizzata, oltre che dalle alte temperature, da uno spettacolare prologo del sabato, andato in scena nel Cross Test di 6 minuti, da ripetere per quattro volte la domenica, in cui la presenza di salti e un’alternanza di tratti molto veloci a curve più strette, ha divertito sia i piloti che il folto pubblico.

La seconda speciale di giornata è stata l’enduro test: una linea di ben 7 minuti in sottobosco da ripetere tre volte, guidata ma anche molto tecnica nella quale i 255 partenti hanno dovuto fare i conti con un terreno umido e con segmenti ricchi di sassi e radici tra gli innumerevoli saliscendi di una caratteristica collina. A rendere tutto più duro, un giro mai banale con un controllo tirato da effettuare dopo il primo controllo orario.

I risultati dei piloti messinesi

Passando alla gara hanno ben figurato i due piloti del Team siciliano Seventy Group Giuliano Mancuso e Antonio Costantino. Battaglia serratissima per Mancuso che, anche questa volta, lotta fino all’ultima curva per il podio assoluto finendo al terzo posto della overall di giornata, dietro a Roberto Da Canal e Luca Colorio, e primo nella classe 250 2T Senior con la sua Beta RR 250 2T curata dai meccanici messinesi Alessio De Maria e Antonio Romeo. Primo posto che consolida la leadership di campionato: al messinese basta un quarto posto nell’ultima gara per laurearsi Campione Italiano per la 5ª volta.

Ottima prestazione per l’altro giovane messinese Antonio Costantino su Beta RR 125 che continua una graduale escalation in classifica assoluta piazzandosi al 38° posto di giornata e conquistando uno spettacolare secondo posto nella combattutissima 125 Junior. Il secondo posto di Costantino vale un preziosissimo terzo gradino momentaneo della classifica di campionato che lo vede, adesso, a soli due punti dalla medaglia d’argento finale.

