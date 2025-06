“Energia nucleare? Sì, grazie”, incontro di Azione a Messina

Oggi l'incontro con i professori Zollino e Randazzo e l'ingegnere Bottari

MESSINA – Venerdì 13 giugno, alle ore 10:30, presso l’Hotel Sant’Elia di Messina (Via I Settembre 67), si terrà l’incontro pubblico promosso da Azione Messina dal titolo “Energia nucleare? Sì, grazie!”. Un evento aperto alla cittadinanza, pensato per aprire un confronto concreto e scientificamente fondato su uno dei temi più rilevanti e divisivi della transizione ecologica.

Si legge in un documento: “Nel pieno della crisi energetica e con bollette sempre più pesanti per famiglie e imprese, il nucleare di III generazione si propone come una possibile alternativa concreta: sostenibile, sicura, a basso impatto ambientale e in grado di integrarsi con le infrastrutture esistenti. È proprio su queste premesse che si svilupperà il dibattito, con gli interventi del prof. Giuseppe Zollino, docente di Tecnica ed Economia dell’Energia e degli Impianti Nucleari presso l’Università di Padova e responsabile nazionale Energia e Ambiente per Azione; del prof. Giovanni Randazzo, ordinario di Geografia Fisica e Geomorfologia dell’Università di Messina e dell’ing. Giovanni Bottari, Sr Process Engineer presso Raffineria di Milazzo. A seguire la possibilità per gli intervenuti di porre domande e muovere osservazioni così da dare avvio al dibattito su un tema, quello del ritorno al nucleare, che Azione ha sempre posto al centro del suo programma politico”.

Luogo: Hotel Sant’Elia, Via I Settembre, 67, MESSINA, SICILIA