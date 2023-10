"Ennesima bonifica del parcheggio di Montepiselli" - Tempostretto

Messina Servizi: "In attesa delle telecamere, abbiamo ripristinato il decoro e la pulizia"

MESSINA – “Ancora una volta abbiamo bonificato il parcheggio di Montepiselli. Si legge sulla pagina Facebook di Messina Servizi Bene Comune: “Siamo stati costretti per l’ennesima volta a ripristinare il decoro e la pulizia all’interno del parcheggio. È già stata fatta richiesta al Comune e alla polizia municipale per il posizionamento di telecamere. Ancora purtroppo c’è chi pensa di poter sfregiare con tali gesti la nostra città e sporcare l’impegno non solo della Msbc ma anche di tutti quei cittadini che rispettano le regole”.

E ancora: “La pulizia di una città non dipende solo da chi ogni giorno con abnegazione e sacrificio si occupa a ripristinare il decoro, ma anche da chi si impegna a non sporcarla”.

