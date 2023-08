Ennesima "follia" in tangenziale: veicolo contromano sullo svincolo di Giostra VIDEO - Tempostretto

Il nuovo video diffuso dal Consorzio per le autostrade siciliane supera ogni immaginazione

MESSINA – L’impianto di videosorveglianza sullo svincolo di Giostra continua a riservare sorprese. Il nuovo video diffuso oggi dal Consorzio per le autostrade siciliane sui propri canali social (il terzo in meno in mese) supera però ogni immaginazione. Come nelle altre circostanze si vede un veicolo avvicinarsi allo spartitraffico centrale, ma questa volta, anziché scendere dall’auto e spostare le barriere new jersey per accorciare il proprio percorso, il conducente del mezzo fa retromarcia e infila contromano lo svincolo. Una manovra folle che ha messo a rischio non solo il conducente del mezzo ma anche gli altri automobilisti. “Si è costantemente testimoni di comportamenti irresponsabili sulle autostrade gestite dal Cas – sottolinea Autostrade Siciliane – e uno dei più pericolosi è sicuramente circolare contromano. Si tratta di una violazione grave delle leggi stradali e delle regole di base della sicurezza stradale, mettendo a repentaglio la propria vita e quella degli altri automobilisti. Il video sarà inviato alle autorità competenti”.