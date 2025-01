Ente Teatro e Corelli ancora insieme: due spettacoli tra il 5 e il 6 gennaio

Prima, al Vittorio Emanuele, andrà in scena "Petruzzu e 'u lupu". Il giorno dopo alla Sala Laudamo il concerto di Riccardo Pirrone

MESSINA – Ente Teatro di Messina e Conservatorio “Corelli” proseguono nella loro intensa attività di collaborazione e proporranno nei prossimi giorni due spettacoli, con grande soddisfazione dei vertici dell’Ear, il presidente Orazio Miloro e il sovrintendente Gianfranco Scoglio, e di quelli del “Corelli”, il presidente Egidio Bernava Morante e il direttore Carmelo Crisafulli.

Il 5 gennaio in scena “Petruzzu e ‘u lupu”

Il primo dei due spettacoli andrà in scena domenica 5 gennaio, alle ore 18, al Teatro Vittorio Emanuele. Si tratta della riproposizione di “Pierino e il lupo” di S. Prokof’ev, la fiaba musicale che è senza dubbio tra i titoli più amati della letteratura musicale per ragazzi, in un’inedita versione in siciliano, “Petruzzu e ‘u Lupu”, a cura del giornalista e scrittore Geri Villaroel.

L’atteso evento sarà coprodotto insieme con l’Associazione “V. Bellini”, presieduta da Giuseppe Ramires, che ha inserito l’appuntamento nel proprio ricco e articolato cartellone. Atteso protagonista della fiaba musicale sarà Gianfranco Jannuzzo, attore dalla lunga e fortunata carriera (chi non lo ricorda accanto a Gino Bramieri?), che non ha bisogno di presentazioni; a dirigere l’Orchestra del Conservatorio peloritano sarà il M° Michele Amoroso, “bacchetta” esperta e di grande affidabilità. Prima della fiaba di Prokof’ev, la compagine orchestrale del “Corelli” eseguirà uno dei capolavori sinfonici del primo Romanticismo musicale, ovvero la Sinfonia n. 8 in si minore D 759, meglio nota come l’”Incompiuta”, di F. Schubert.

Il 6 gennaio il concerto di Riccardo Pirrone

Il secondo spettacolo, invece, andrà in scena il 6 gennaio alla Sala Laudamo alle 19.00 e sarà la performance di Riccardo Pirrone. L’apprezzato cantante messinese si esibirà nell’occasione con la “Corelli Jazz Combo”, affiatata formazione del Conservatorio peloritano (Luca Caruso, pianoforte; Andrea Barbagallo, chitarra elettrica; Salvo Santamaria, basso elettrico; Simone Bombaci, batteria) in un sentito omaggio a Frank Sinatra, nel 110° anniversario della nascita: “Happy Birthday, Mr. Sinatra” (Concert for the 110th anniversary: 1915/2025); attraverso la riproposizione in chiave jazzistica di alcuni dei più grandi brani di Sinatra, verrà celebrata una delle più belle voci e dei maggiori protagonisti della musica internazionale del secolo scorso. “Happy Birthday, Mr. Sinatra” è patrocinato anche dal Comune di Messina.