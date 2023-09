Ente teatro, poche domande per far parte del Cda: il Comune proroga al 30 settembre - Tempostretto

Vittorio Emanuele di Messina: mentre s'attendono le nomine della Regione, ci si può ancora candidare

MESSINA – Ente teatro Vittorio Emanuele di Messina: s’attendono le nuove nomine regionali del Consiglio d’amministrazione ma anche da parte del Comune. E, in attesa che vengano scelti, dopo il presidente, i direttori artistici di prosa e musica, il sindaco Basile decide di prorogare al 30 settembre, ore 12, la candidatura per far parte del Cda in quota Palazzo Zanca.

Si legge nell‘avviso pubblico: “La riapertura si è resa necessaria in quanto alla scadenza del termine sono pervenute un numero di istanze non ritenute numericamente sufficienti ad assicurare una scelta adeguatamente ponderata per la nomina. Sono fatte salve le domande di partecipazione alla selezione già presentate entro il 31 agosto 2023”.

