Entravano in case disabitate per rubare oro e armi, in manette banda di catanesi - Tempostretto

I carabinieri hanno arrestato quattro persone, in azione tra Rodi Milici, San Filippo del Mela e Barcellona Pozzo di Gotto

Entravano in case disabitate per rubare monili in oro e armi. Quattro persone, una sorta di piccola banda, sono state individuate dai carabinieri di San Filippo del Mela, grazie anche alle segnalazioni di diversi cittadini, e arrestate. Di rilievo anche l’uso delle telecamere. In evidenza, tra la fine del 2021 e il marzo 2022, quattro furti, di cui due tentati, in abitazioni a Rodì Milici, San Filippo del Mela e Barcellona Pozzo di Gotto.

L’intervento di un carabiniere

I quattro utilizzavano autovetture a noleggio, con volto travisato da cappuccio e mascherina chirurgica, e si introducevano nelle case dopo essersi assicurati che all’interno non vi fosse nessuno. Forzavano i telai delle finestre e i portoni d’ingresso con cacciaviti. Nel corso delle irruzioni nelle abitazioni, il gruppo si impossessava principalmente di monili in oro e, in un caso, aveva rubato cinque fucili da caccia muniti di cartucce, custoditi dentro una cassaforte.

In un episodio, i ladri erano stati interrotti dall’intervento di un carabiniere libero dal servizio. Un episodio utile per lo sviluppo delle indagini. Indagini che proseguono per quanto riguarda i fiancheggiatori, che gestivano lo smercio degli oggetti rubati.