Eolie, anche Leni ha la sua Pro Loco e l'info point - Tempostretto

L'accoglienza dei turisti alla biglietteria Siremar/Liberty Lines. Coinvolti anche gli studenti

SALINA – Un info point per l’accoglienza dei turisti e una Pro Loco per valorizzare le bellezze del borgo dell’isola delle Eolie. Sono due delle novità più interessanti di questo avvio d’estate a Leni e lo si deve ad un gruppo promotore costituito da Claudio Rugolo, Carmen D’Amico Anna Paino.

L’info point Informazioni – Turistiche sarà presentato il 30 giugno alle 18, poi sarà attivo alla biglietteria Siremar/Liberty Lines, è basato su adesione volontaria e si prefigge, mediante una informazione qualificata, di promuovere e valorizzare le bellezze naturalistiche/paesaggistiche del territorio che costituiscono un valore aggiunto per una crescita del contesto sociale e delle strutture economiche-produttive.

Accanto al gruppo promotore a lavoro anche alcuni liceali di Leni, che costituiranno la componente attiva del servizio di informazione e accoglienza dei visitatori.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione fornita dal Comune di Leni, dalla Città Metropolitana di Messina – ente gestore della Riserva Naturale Orientata Le Montagne delle Felci e dei Porri di Salina, di Benedetta Li Donne, titolare della biglietteria aliscafi e di Elio Benenati, capo servizio della vigilanza della Riserva.

Sempre per la valorizzazione e promozione turistica del territorio, nonché per la programmazione di eventi culturali e socioeconomici, è stata costituita la Pro Loco Leni Aps – Eolie Patrimonio dell’Umanità, il cui atto costitutivo e lo statuto sono stati sottoscritti dai soci fondatori: Claudio Rugolo, che ne è il presidente, Carmen D’Amico (segretaria), Ireneo Giardinello (consigliere), Gaetano Lo Po (vice presidente), Marco Morello (consigliere), Anna Maria Paino, Marcello Rando (tesoriere), Riccardo Rugolo, Giuseppina Vinci (consigliere). Una particolare attenzione sarà rivolta a favore dello sviluppo sociale e turistico di Leni, per la promozione turistica e la valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.