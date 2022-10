Eolie. Leanza (Pd) chiede alla regione più attenzione per le isole

Il parlamentare regionale Calogero Leanza accende i riflettori sulle isole Eolie e si fa portavoce alla regione delle istanze dei cittadini

EOLIE – Un impegno concreto per l’arcipelago eoliano affinché sia oggetto di interventi che migliorino sanità e trasporti, ma anche servizio scolastico e smaltimento dei rifiuti. È quanto chiesto dal parlamentare regionale del Partito democratico Calogero Leanza, che ha assunto l’impegno di avviare un dibattito sulle Eolie con il nuovo governo regionale.

“Porterò all’Ars le istanze degli eoliani”

Leanza ha sottolineato come sia necessario migliorare i servizi presenti alle isole Eolie anche in funzione del settore turistico: «Porterò all’Assemblea regionale siciliana le istanze degli isolani che chiedono interventi concreti per rendere più vivibile l’arcipelago eoliano, dando respiro al comprensorio e migliorando l’offerta turistica su cui poggia integralmente l’economia delle Eolie e che rappresenta uno dei principali attrattori per tutto il turismo siciliano».

Il parlamentare ha quindi concluso parlando del valore delle Eolie, importante punto d’attrazione turistica anche per la Sicilia.