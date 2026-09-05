Vigilia del ritorno tra Acr Messina e Messana Riviera, Torrisi: “La nostra crescita sta dando risultati”

L’allenatore per il ritorno di Coppa non esclude di poter cambiare e commenta calendario e prossimi allenamenti al Celeste

MESSINA – Mister Alfio Torrisi alla vigilia della partita di ritorno tra Acr Messina e Messana Riviera nella conferenza stampa presentando la sfida non sottovaluta l’incontro, nonostante il vantaggio di 4-1 maturato all’andata. “La partita di domani è una partita ufficiale a prescindere da quello che possa essere il valore del risultato noi dobbiamo avere bene impressa in mente una cosa. Dobbiamo ricordarci che quando giochi per un grande club non ha importanza allenatore e giocatori ma l’importanza del club. Va rispettata e deve darci una grande responsabilità per cercare di non sbagliare. Noi dobbiamo lavorare ogni giorno per fare il massimo, quando andiamo in campo dobbiamo cercare di vincere quante più partite possibile, il Messina è sopra tutti e sopra tutto. La nostra maglia merita rispetto prima da noi stessi che la rappresentiamo. Dobbiamo portare il Messina in Serie D, il processo di crescita della squadra sta dando risultati. Abbiamo cose da sistemare come giusto che sia ma partiamo da un atteggiamento netto e lineare. Dobbiamo continuare su un gruppo totalmente nuovo e magari vedremo qualche altro in campo che settimana scorsa non abbiamo visto”.

Guardando in casa propria aggiunge: “Domani giocherà chi ha fatto molto bene in settimana, non è scontato che debba andare qualcuno perché non ha giocato settimana scorsa. Chi non lavora forte non mi mette in dubbio per la formazione, ognuno deve guadagnarsi la maglia da titolare. Bisogna dare continuità alla struttura e aspettarsi qualcosa da qualcuno in base anche a come ha lavorato in settimana. Se uno va più piano di un altro non gioca, ma dobbiamo creare un equilibrio. Il caldo non può essere un fattore che incide, ci sarà caldo per entrambe le squadre, dobbiamo fare 90 minuti dove mi aspetto passi in avanti nella qualità del gioco siamo il Messina e dobbiamo pensare ad un solo risultato”.

Le altre questioni future

Calendario: “Prima o poi dovremo affrontarle tutte ma con la massima schiettezza ti dico che ho guardato solo il prossimo avversario che è l’Augusta, la squadra deve avere nella testa e nella mente che ogni partita ci può dare punti per la Serie D. Sono tutte partite in cui prendere i tre punti, partite da vincere, intanto pensiamo a domani e a fare una partita all’altezza. Non riesco a guardare in casa d’altri, sono concentrato sul mio lavoro con l’obiettivo di non sbagliare niente, voglio fare meglio di tutti e saranno gli altri a dover pensare a quello che facciamo noi. Non dobbiamo sprecare energie mentali a guardare il calendario o quello che fanno gli altri. Tutti insieme dobbiamo lavorare curando ogni dettaglio, la pressione deve essere positiva”.

Prossimo ingresso al Celeste

La prima in casa al Celeste di campionato il Messina la giocherà tra due settimane: “In due settimane possono cambiare tante cose, pensiamo alla partita di domani. La proprietà comunque mi ha comunicato che settimana prossima entreremo al Celeste e sarà un vantaggio. Quando devi lavorare in base alla disponibilità che ti danno altri e non a quello che chiedi non è ottimale, i ragazzi sono stati molto disponibili ad adattarsi, allenarci post pranzo ad agosto non è stato il massimo ma menomale che abbiamo avuto comunque spazi per gli allenamenti. Settimana prossima andiamo a casa nostra e iniziamo a costruirci il nostro orticello e lavorare con un po’ più di serenità”.