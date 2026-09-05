 Puliamo Messina e Messina Servizi insieme per la creazione del nuovo parco di Tremestieri

Puliamo Messina e Messina Servizi insieme per la creazione del nuovo parco di Tremestieri

Redazione

Puliamo Messina e Messina Servizi insieme per la creazione del nuovo parco di Tremestieri

sabato 05 Settembre 2026 - 15:30

Proseguono i lavori per restituire alla comunità lo spazio adiacente alla Metroferrovia

I lavori per la riqualificazione dell’area verde di Tremestieri compiono un passo decisivo verso la futura apertura al pubblico. Dopo la pausa estiva, i volontari dell’associazione Puli-AMO Messina sono pronti a ripartire sul campo, proseguendo un percorso di recupero urbano che in realtà non si è mai interrotto.

Durante i mesi estivi è continuato un confronto costante con le istituzioni cittadine per programmare le fasi operative più delicate, dal reperimento di un punto acqua fino agli interventi strutturali necessari per rendere la zona accessibile e sicura.

Il dialogo con le istituzioni e le operazioni di pulizia

L’iniziativa si inserisce nel solco del progetto S.P.R. – Spazio Pubblico Resiliente, finanziato nell’ambito del bando regionale Giovani e Sostenibilità. L’associazione guida l’intervento in stretta sinergia con il Comitato ex Sanderson, la Pro Loco Ionio Messina Sud e il Gruppo Scout Messina 14.

Nelle ultime ore, una squadra di Messinaservizi Bene Comune ha avviato gli interventi straordinari di scerbatura e pulizia profonda dell’intera area verde e dell’adiacente parcheggio della Metroferrovia. Alle operazioni hanno presenziato i tecnici della società di gestione dei servizi ambientali e l’Assessora alle Politiche Ambientali Liana Cannata, che sta seguendo da vicino l’evoluzione del cantiere comunitario.

I volontari hanno espresso soddisfazione per la sinergia istituzionale ritrovata, sottolineando l’importanza dei passaggi compiuti durante l’estate: «Dopo la pausa estiva, i volontari di Puli-AMO Messina tornano nell’area verde di Tremestieri. Nel frattempo, però, il lavoro non si è mai davvero fermato: è continuato infatti il dialogo con l’Amministrazione comunale, per affrontare alcuni passaggi fondamentali per la futura apertura dello spazio: dalla pulizia dell’area alla realizzazione di un punto acqua, fino agli interventi necessari per garantirne la successiva fruizione».

Arredi, piante e zone d’ombra per il nuovo parco

Una volta completato lo sgombero delle erbe infestanti e dei rifiuti da parte di Messinaservizi, il testimone tornerà nuovamente ai cittadini attivi per la fase di riqualificazione funzionale ed estetico.

L’obiettivo principale riguarda la piantumazione di nuove specie vegetali, fondamentale per creare quelle zone d’ombra attualmente assenti e migliorare il microclima del sito. A questo si aggiungeranno la sistemazione dei percorsi pedonali interni e la collocazione di arredi urbani per la sosta.

Dall’associazione confermano la tabella di marcia e la visione di lungo periodo per il quartiere della zona sud: «Completati gli interventi di pulizia, i volontari di Puli-AMO Messina riprenderanno le attività di riqualificazione con la sistemazione dei vialetti, l’installazione di nuovi arredi e la messa a dimora delle piante, fondamentale per rendere questo spazio finalmente più verde, accogliente e vivibile, creando anche quelle zone d’ombra di cui oggi l’area è ancora priva. Un passo alla volta, verso un nuovo spazio pubblico da restituire alla città».

area parco tremestieri 1
area parco tremestieri 2
area parco tremestieri 3

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Camere con vista sulla Farmacia del ‘500: a Roccavaldina “sboccia” la Locanda delle Rose VIDEO
Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
Vigilia del ritorno tra Acr Messina e Messana Riviera, Torrisi: “La nostra crescita sta dando risultati”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED