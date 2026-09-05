Puliamo Messina e Messina Servizi insieme per la creazione del nuovo parco di Tremestieri

Proseguono i lavori per restituire alla comunità lo spazio adiacente alla Metroferrovia

I lavori per la riqualificazione dell’area verde di Tremestieri compiono un passo decisivo verso la futura apertura al pubblico. Dopo la pausa estiva, i volontari dell’associazione Puli-AMO Messina sono pronti a ripartire sul campo, proseguendo un percorso di recupero urbano che in realtà non si è mai interrotto.

Durante i mesi estivi è continuato un confronto costante con le istituzioni cittadine per programmare le fasi operative più delicate, dal reperimento di un punto acqua fino agli interventi strutturali necessari per rendere la zona accessibile e sicura.

Il dialogo con le istituzioni e le operazioni di pulizia

L’iniziativa si inserisce nel solco del progetto S.P.R. – Spazio Pubblico Resiliente, finanziato nell’ambito del bando regionale Giovani e Sostenibilità. L’associazione guida l’intervento in stretta sinergia con il Comitato ex Sanderson, la Pro Loco Ionio Messina Sud e il Gruppo Scout Messina 14.

Nelle ultime ore, una squadra di Messinaservizi Bene Comune ha avviato gli interventi straordinari di scerbatura e pulizia profonda dell’intera area verde e dell’adiacente parcheggio della Metroferrovia. Alle operazioni hanno presenziato i tecnici della società di gestione dei servizi ambientali e l’Assessora alle Politiche Ambientali Liana Cannata, che sta seguendo da vicino l’evoluzione del cantiere comunitario.

I volontari hanno espresso soddisfazione per la sinergia istituzionale ritrovata, sottolineando l’importanza dei passaggi compiuti durante l’estate: «Dopo la pausa estiva, i volontari di Puli-AMO Messina tornano nell’area verde di Tremestieri. Nel frattempo, però, il lavoro non si è mai davvero fermato: è continuato infatti il dialogo con l’Amministrazione comunale, per affrontare alcuni passaggi fondamentali per la futura apertura dello spazio: dalla pulizia dell’area alla realizzazione di un punto acqua, fino agli interventi necessari per garantirne la successiva fruizione».

Arredi, piante e zone d’ombra per il nuovo parco

Una volta completato lo sgombero delle erbe infestanti e dei rifiuti da parte di Messinaservizi, il testimone tornerà nuovamente ai cittadini attivi per la fase di riqualificazione funzionale ed estetico.

L’obiettivo principale riguarda la piantumazione di nuove specie vegetali, fondamentale per creare quelle zone d’ombra attualmente assenti e migliorare il microclima del sito. A questo si aggiungeranno la sistemazione dei percorsi pedonali interni e la collocazione di arredi urbani per la sosta.

Dall’associazione confermano la tabella di marcia e la visione di lungo periodo per il quartiere della zona sud: «Completati gli interventi di pulizia, i volontari di Puli-AMO Messina riprenderanno le attività di riqualificazione con la sistemazione dei vialetti, l’installazione di nuovi arredi e la messa a dimora delle piante, fondamentale per rendere questo spazio finalmente più verde, accogliente e vivibile, creando anche quelle zone d’ombra di cui oggi l’area è ancora priva. Un passo alla volta, verso un nuovo spazio pubblico da restituire alla città».