I vigili del fuoco festeggiano la Befana coi bambini. FOTO

MESSINA - Un vigile del fuoco, travestito da befana, si è calato dalla terrazza del castello di manovra e, appeso alla sommità della scala aerea completamente sviluppata, ha iniziato a lanciare caramelle dall'alto, per poi scendere a terra per continuare a dare i regali a tutti i bambini presenti.

E' stato il momento clou della Befana dei vigili del fuoco 2019, nella sede centrale del Comando di Messina, alla quale ha partecipato il personale in servizio e in quiescenza con le rispettive famiglie. Per i figli del personale, anche Pompieropoli 2019, un evento ludico e un piccolo spazio formativo dedicato ai bambini.

Nel pomeriggio, i pompieri del Comando di Messina, assieme alla Befana e a Peppa Pig (due vigili del fuoco travestiti dai rispettivi personaggi), hanno regalato una giornata magica ed un sorriso ai bambini della casa famiglia Cristo Re e a quelli ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale "Papardo" di Messina.

Sono arrivati portando un finto mini autopompa serbatoio, costruito da un vigile del fuoco sulla base di un carrello della spesa, e riuscendo a portare stupore e felicità. La befana, oltre a regalare tanti doni, ha così permesso ai piccini di fare un giretto sul piccolo mezzo dei vigili del fuoco, lungo la corsia dell'ospedale.