Equitazione, il messinese Mangano brilla alla finale di Coppa Italia

Per il giovane cavaliere del Centro Ippico Arcovito è arrivato il primo posto in sella a Barbie in quel di Cervia

CERVIA – Stefano Mangano nato nel 2013 a Messina ha undici anni e da sei pratica l’equitazione. Recentemente si è qualificato alla finale di Cervia, dopo aver preso parte a sei tappe regionali nel percorso di Coppa Italia Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) Sicilia qualificandosi da primo nella sua categoria con 80 punti. Nello scorso weekend ha ottenuto un’importante vittoria portando in alto il proprio nome, quello della città di Messina e del Centro Ippico Arcovito, dove è seguito dagli istruttori Armando Arcovito (a sinistra nella foto in basso) e dal più giovane Davide Passanisi.

Nella finale di Coppa Italia, svoltasi all’impianto Le Siepi di Cervia, l’undicenne cavaliere peloritano in sella a Barbie ha vinto la prova del salto a ostacoli, categoria LP50 classe B, posizionandosi al primo posto in entrambe le due giornate di gara. Stefano Mangano ha superato la concorrenza di altri 22 partecipanti che, oltre a lui, provenivano da tutta Italia. La cavalla Barbie, nata nel 2011 è stata allevata da Antonella Rita Tonzuso, ha il manto grigio e da dicembre 2023 è di proprietà della famiglia Mangano.

Nella prima prova del venerdì Stefano Mangano e la cavalla Barbie col dorsale numero 29 completavano il percorso in 23″78, unici sotto i 24″, senza ricevere penalità. Nella seconda prova il distacco inflitto agli avversari aumentava con Mangano e Barbie che chiudevano senza penalità in 46″94. La classifica finale incoronava quindi il messinese con 48 punti davanti a Lucrezia Cesaroni, in sella a Five Shades of Grey, ferma a quota 44 punti e terza Emma Luchetti, in sella a Mynydd Zara, a quota 40.

