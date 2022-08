Era ai domiciliari ma scorrazzava in motorino col crack in tasca: arrestato dalle Volanti - Tempostretto

Il ventisettenne è stato intercettato dagli agenti in via Santa Marta

MESSINA – E’ una vecchia conoscenza delle forze dell’Ordine malgrado la giovane età il 27enne arrestato dalle Volanti per aver violato gli arresti domiciliari e denunciato per possesso di droga.

Il ragazzo è stato riconosciuto dagli agenti mentre scorrazzava in motorino lungo la centralissima via Santa Marta. Alla vista della Volante ha provato a dileguarsi nel traffico, ma è stato inseguito dai poliziotti fino a casa. Controllato, aveva addosso qualche grammo di crack. Era ai domiciliari dal giugno scorso per atti persecutori. Adesso è tornato agli arresti domiciliari, in attesa di processo.