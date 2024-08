“Erbacce a Montepiselli, c’è il rischio d’incendi”

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Sottolinea una cittadina: “Una situazione di pericolo imminente di incendio e rischio alla salute pubblica in via Giuseppe Sciva 58, a Montepiselli. A preoccuparmi, ho mio padre anziano lì vicino, la mancanza di potatura e sfalcio di erbacce di un’area appartenente al Comune di Messina. Nonostante le ripetute segnalazioni e diffide, è in stato di abbandono. C’è un forte rischio per le abitazioni confinanti e la sicurezza dei cittadini”.

Segnaliamo alle istituzioni.

Segnaliamo alle istituzioni.