“Eroi di carta”. Messina protagonista della Settimana della carta 2025 di Comieco

Il via con il laboratorio creativo per bambini e il gioco educativo "Caccia al rifiuto selettivo – Moschettieri dell’Ambiente" nella Pineta Montepiselli

Messina è ufficialmente nel programma nazionale della Settimana della carta 2025 promossa da Comieco – Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo di carta e cartone, con il progetto “Messina Eroi di carta” ideato da Messina Servizi.

L’iniziativa, inserita tra quelle in programma dal 7 al 13 aprile per la quinta edizione della manifestazione su scala nazionale, ha preso avvio oggi, martedì 8 aprile, nel rispetto della giornata di lutto cittadino proclamata per lunedì 7 aprile dal sindaco Federico Basile, a seguito della tragica scomparsa della studentessa Sara Campanella. In segno di vicinanza alla famiglia e all’intera comunità, l’azienda ha sospeso le attività previste, aderendo al momento di raccoglimento cittadino.

“Messina Eroi di carta” è un progetto pensato per rafforzare la cultura del riciclo di carta e cartone, coinvolgendo scuole, imprese, associazioni e cittadini attraverso attività educative, laboratori, visite agli impianti e altre attività di sensibilizzazione online sui canali ufficiali della Messina Servizi.

A partire da oggi, alle ore 15, nella Pineta di Montepiselli, prenderanno il via le attività con un laboratorio creativo per bambini dedicato al riuso creativo della carta, seguito dalla “Caccia al rifiuto selettivo – Moschettieri dell’Ambiente”, un gioco educativo all’aria aperta per trasmettere ai più piccoli il valore della seconda vita dei materiali. Contestualmente verranno promosse online le corrette modalità di differenziazione e verrà valorizzato il ruolo attivo di ogni cittadino nella filiera del riciclo. L’obiettivo è rendere visibili e protagonisti gli “Eroi di carta” di Messina: cittadini, imprese e associazioni che ogni giorno rispettano le regole e contribuiscono concretamente alla sostenibilità ambientale. Durante la settimana, alcune scuole del territorio – già coinvolte nel percorso annuale di sensibilizzazione promosso da Messina Servizi, che nel 2025 ha previsto 34 incontri per oltre 1.450 studenti – parteciperanno a una raccolta straordinaria di carta e cartone, accompagnata da momenti informativi e attività creative sul tema della differenziazione corretta dei rifiuti e del riciclo.

Sono inoltre previste le visite guidate all’impianto di selezione di Pace, destinate agli istituti aderenti all’iniziativa nazionale di Comieco “Riciclo Aperto”, per conoscere da vicino il processo di selezione e lavorazione dei materiali cellulosici.

Le attività proseguiranno giovedì 10 aprile, dalle ore 10 alle 12, a Villa Dante, con l’evento “Buongiorno Riciclo!”, una mattinata dedicata alla cittadinanza con momenti di informazione e condivisione. Sarà l’occasione per incontrare cittadini, associazioni e imprese che si distinguono per l’impegno quotidiano nella sostenibilità. L’iniziativa, infatti, vuole raccontare le storie virtuose e riconoscere chi contribuisce con costanza e consapevolezza al miglioramento ambientale della città, celebrando i nostri “Eroi di carta di Messina”.

Il programma completo dell’iniziativa