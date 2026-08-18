Eruzione Etna in diminuzione, aeroporto di Catania riaperto totalmente

Riapre lo spazio aereo: revocata ogni restrizione sui voli

Torna gradualmente alla normalità la situazione allo scalo “Vincenzo Bellini” di Fontanarossa. La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, ha comunicato la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la contestuale cancellazione di tutte le restrizioni operative precedentemente adottate per motivi di sicurezza.

Il provvedimento è stato disposto a seguito del declassamento dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell’Etna, passato dal livello rosso a quello arancione. Con il miglioramento delle condizioni di sicurezza e la riduzione dell’emissione di cenere in atmosfera, le attività di volo in partenza e in arrivo dallo scalo etneo sono state ripristinate con effetto immediato.

La riapertura dello spazio aereo consente alle compagnie e al personale di terra di procedere con il progressivo riallineamento dei singoli operativi. Nei prossimi momenti potrebbero comunque verificarsi lievi ritardi sulle tabelle di marcia per consentire la gestione dei flussi di aeromobili e passeggeri accumulati durante la finestra di chiusura. Ai viaggiatori in partenza si consiglia di verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree interessate o consultando i canali informativi ufficiali dello scalo prima di recarsi in aerostazione.