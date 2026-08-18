 Terremoto 3.7 a Oliveri, avvertito a Messina e provincia

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Redazione

Terremoto 3.7 a Oliveri, avvertito a Messina e provincia

martedì 18 Agosto 2026 - 10:25

Sisma localizzato dall'Ingv a 9 chilometri di profondità

Un terremoto di magnitudo ML 3.7 si è verificato questa mattina, alle ore 10:07. L’epicentro è stato localizzato a solo 1 chilometro a nord-ovest dal comune di Oliveri, in provincia di Messina.

La scossa, individuata dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) di Roma, ha avuto coordinate geografiche 38.1333 di latitudine e 15.0542 di longitudine, con un ipocentro fissato a una profondità di 9 chilometri.

Il movimento tellurico, avvenuto a una profondità piuttosto superficiale, è stato avvertito distintamente dalla popolazione locale, nei Comuni limitrofi della fascia tirrenica e a Messina. Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma sono in corso le consuete verifiche da parte delle autorità e della Protezione Civile per monitorare la situazione sul territorio.

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