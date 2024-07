Eruzione Stromboli, allertata anche la Prefettura di Reggio Calabria

In seguito all'eruzione dello Stromboli, sono state allertate le prefetture di Reggio Calabria, Vibo Valentia e addirittura di Salerno

REGGIO CALABRIA – In seguito all’eruzione dello Stromboli, per eventuali emergenze, sono state allertate le prefetture di Reggio Calabria, Vibo Valentia e addirittura di Salerno. Nel corso dell’ultima riunione tra la Protezione Civile e i Centri di Competenza e il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana, il il livello di allerta da !Arancione” è passato a “Rosso”.

Inoltre, presieduto dal Prefetto di Messina, è stato attivato il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), mentre dalla giornata di ieri Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto hanno intensificato i controlli il mare che costeggia l’isola. Nelle prossime ore dovrebbero giungere a rinforzo ulteriori unità diForze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, già presenti sull’isola con un DOS e una unità NBCR.

Intanto, il sindaco di Lipari Riccardo Gullo, a tutela della pubblica e privata incolumità, ha disposto il divieto di scalata allo Stromboli e di avvicinamento e/o sosta in prossimità delle spiagge in orario notturno. Il primo cittadino ha inoltre ordinato il divieto di approdo alle unità navali non in servizio di linea che effettuano escursioni turistiche giornaliere e la sosta e/o ancoraggio in prossimità della costa.