Confesercenti incontra il questore. Impegno reciproco per arginare le rapine

MESSINA - Tre rapine in quattro giorni, una quarta a inizio del mese. I commercianti sono molto preoccupati per l'escalation di rapine in città, per questo stamani una delegazione di Confesercenti ha incontrato il questore Mario Finocchiaro.

Tra i problemi segnalati, il numero unico (112) d’intervento, "che genererebbe un allungamento dei tempi nel soddisfare la richiesta di aiuto da parte dei commercianti nell’immediatezza della rapina".

Il questore ha precisato che "l’istituzione del numero unico 112 è una innovazione a livello europeo che ha prodotto anche risultati positivi, ma è suscettibile di miglioramenti". Ha poi assicurato "un impiego ancora più massiccio di uomini sul territorio al fine di prevenire e reprimere crimini di questo tipo il cui aumento in prossimità delle feste è, in parte, fisiologico ma non per questo non arginabile". Inoltre, ha sollecitato "l’adozione di misure di prevenzione anche da parte degli stessi commercianti, come l’installazione di sistemi di sicurezza e sorveglianza che prevedano un collegamento diretto con le forze dell’ordine e, in caso di rapina, la richiesta immediata di intervento attraverso l’invio di uno specifico segnale alle Centrali operative". Già nei prossimi giorni sono previsti incontri tecnici per approfondire quest'opportunità.

La Confesercenti di Messina, pertanto, nelle prossime settimane, incontrerà gli associati e promuoverà una campagna con l’obiettivo di incentivare l’adozione di strumenti tecnici che possano favorire la prevenzione delle rapine.