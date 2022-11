Escalation criminale, l'allarme di Ferrara (Unindustria Calabria) - Tempostretto

Preoccupazione per l'imminente arrivo del ministro Nordio e del sottosegretario Ferro. Rinnovato appello agli imprenditori: «Fondamentale denunciare sùbito»

REGGIO CALABRIA – «Desta grande preoccupazione, afferma il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, l’escalation di atti criminali che si sta registrando in questi giorni, episodi che offendono i valori di legalità e di democrazia e che ci fanno riflettere, con grande apprensione, su questa terribile piaga che affligge la Calabria. È doveroso che in questo terribile momento istituzioni, forze politiche, senza alcuna distinzione di schieramenti, mondo imprenditoriale e sindacati facciano quadrato per affrontare con urgenza questa problematica.

Questi episodi – asserisce Ferrara – non sono più tollerabili, né, in alcun modo, da sottovalutare, soprattutto in una fase di particolare difficoltà economico-sociale, come quella che stiamo vivendo e auspico che le forze dell’ordine e la magistratura possano, in breve tempo, fare luce su questi accadimenti che colpiscono chi quotidianamente è impegnato a portare avanti un percorso di crescita civile ed economica».

«Fondamentale che gli imprenditori denuncino»

E ci sono poi gli eventi specifici che, inevitabilmente, innalzano il livello della preoccupazione. «Proprio in questi giorni è previsto a Catanzaro, in occasione dell’inaugurazione del nuovo immobile della Procura, l’arrivo del ministro Carlo Nordio e del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, e sono certo – così il presidente degli imprenditori reggini – che alta sarà la loro attenzione affinché si possano contrastare questi fenomeni, ormai sempre più frequenti, garantendo un controllo più efficace dell’intero territorio con presidi di sicurezza, mezzi e uomini.

È fondamentale, però, che gli imprenditori collaborino denunciando subito ogni grave e vile atto intimidatorio in quanto soltanto la cultura della legalità rappresenta una condizione fondamentale per ogni convivenza civile e ogni processo di sviluppo. Confindustria – osserva ancora Aldo Ferrara – è da sempre schierata in prima linea nel sostenere battaglie per la legalità e la cultura della sicurezza con determinazione e fermezza respingendo qualunque forma di compromesso».

