Traghettamento dello Stretto, 3 ore di coda a Villa: chiuso svincolo verso Sud

Si è materializzato questa mattina l’esodo per le vacanze estive. Secondo le previsioni quello che stiamo vivendo è un weekend da “bollino nero”. Messina è la porta della Sicilia per chi giunge in auto. I disagi oggi si registrano sul versante opposto dello Stretto.

A Villa S. Giovanni è stata decretata la fase di emergenza di terzo livello, con chiusura dello svincolo autostradale per i veicoli provenienti da Nord, sulla A2. Il provvedimento è stato adottato a causa delle difficoltà nelle operazioni di traghettamento sullo Stretto di Messina e in accordo con le linee operative predisposte di concerto con la Prefettura di Reggio Calabria. Attualmente i tempi di attesa per imbarcarsi sono stimati in circa tre ore ed in autostrada la coda ha raggiunto lo svincolo di Santa Trada.

I veicoli provenienti da nord e diretti in Sicilia vengono deviati al successivo svincolo di Campo Calabro, per reimmettersi in autostrada in direzione nord.

Da parte del personale Anas sono in distribuzione bottigliette d’acqua agli automobilisti in attesa.

