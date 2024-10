Esordio per il Messina Rugby domenica contro il Cus Catania

Ufficiali staff tecnico e rosa, tra gli obiettivi far crescere i giovani e inserirli in prima squadra

MESSINA – Tra pochi giorni i rosa-nero del Messina Rugby faranno il loro debutto stagionale in Serie B. La formazione sarà sempre allenata da Nicola Alibrandi, che si concentrerà sui trequarti, e Alessandro Miduri, che lavorerà sugli avanti e il reparto di mischia. Preparatore fisico Giorgio Brandino e nuovo ingresso nello staff, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, Alessandro Santilano nel ruolo di Team Manager.

La formazione peloritana esordirà questa domenica in trasferta nel derby contro il Cus Catania. Contro la formazione etnea nelle scorse settimane il Messina Rugby ha giocato anche dei test match pre stagionali. L’obiettivo dichiarato fa sapere la società è “dare seguito ai progressi tecnici e fisici raggiunti nella scorsa stagione, migliorando le prestazioni in trasferta che tradizionalmente sono un po’ deficitarie rispetto al valore effettivo della squadra”. Quella di Catania sarà comunque una partita facile dal punto di vista della trasferta.

Riguardo la classifica nel girone 5 l’obiettivo è intanto consolidarsi, scorso anno settimo posto con 45 punti frutto di 8 vittorie, 9 bonus offensivi e quattro bonus difensivi. Se possibile si proverà a salire ulteriormente in classifica. Senza dimenticare l’interesse per i giovani della rosa che “vanno favoriti per essere inseriti progressivamente nel roster della prima squadra”.

Il roster del Messina Rugby 2023/2024

A comporre il gruppo squadre sono oltre una trentina di atleti: Marco Barrile, Luigi Bianco, Andrea Cafarelli, Eros De Meo, Francesco Dejean, Christian Doddis, Ignazio Durante, Carmelino Foti, Gabriele fracassi, Wenceslao Frisicaro, Meritan Hasanoviq, Andrea Irrera, Ismail Kese, Alberto Lo Giudice, Federico Longo, Giuseppe Maggio, Alberto Mangano, Davide Mangano, Mirko Mastronardo, Rosario Nunnari, Sidik Ouedraogo Abubakar, Simone Pandolfino, Roberto Placanica, Antonio Quaranta, Giovanni Ravaioli, Davide Rizzo, Giovanni Rizzo, Angelo Romeo, Marco Russo, Giovanni Soffli, Alessio Solano, Gabriele Spadaro, Gaetano Spadaro, Dario Spanò, Eros Tornesi, Luca Vinci.

Il calendario

1ª giornata: avversario Cus Catania, andata 13 ottobre 2024, ritorno 26 gennaio 2025

2ª giornata: avversario Colleferro, andata 20 ottobre 2024, ritorno 2 febbraio 2025

3ª giornata: avversario Amatori Catania, andata 27 ottobre 2024, ritorno 16 febbraio 2025

4ª giornata: avversario Arechi, andata 3 novembre 2024 , ritorno 2 marzo 2025

5ª giornata: avversario Frascati, andata 17 novembre 2024, ritorno 9 marzo 2025

6ª giornata: avversario Tigri Bari, andata 1 dicembre 2024, ritorno 23 marzo 2025

7ª giornata: avversario Nuovo Salario, andata 8 dicembre 2024, ritorno 30 marzo 2025

8ª giornata: avversario Us Roma, andata 22 dicembre 2024, ritorno 6 aprile 2025

9ª giornata: avversario Ss Lazio, andata 19 gennaio 2025, ritorno 27 aprile 2025

*In grassetto le sfide in casa

Immagine in evidenza di Julia Merenda

