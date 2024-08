Il Messina Rugby nel girone 5 di Serie B. Le avversarie e il calendario

La formazione peloritana sfiderà altre due siciliane, una pugliese, una campana e cinque laziali

MESSINA – In vista della prossima stagione di rugby la formazione peloritana si ritrova nel girone 5. Novità per la federazione che nella prossima serie B maschile vedrà ai nastri di partenza 50 formazioni suddisive in cinque gironi per l’appunto. Il Messina Rugby si ritroverà con i cugini etnei, Cus e Amatori Catania, la Tigri Rugby Bari, l’Arechi Rugby di Salerno, e poi cinque squadre laziali: Rugby Nuovo Salario, Us Roma, Colleferro, Frascati, Ss Lazio.

Il campionato prenderà il via il 13 ottobre e si concluderà dopo 18 giornate il 27 aprile. Le prime di ogni girone saranno promosse in Serie A, mentre le ultime classificate al decimo posto saranno retrocesse in Serie C. Le retrocessioni saranno in tutto 8 quindi altre tre squadre, tra le cinque che chiuderanno al nono posto di ogni girone, affronteranno una fase playout nel mese di maggio.

Il calendario del Messina Rugby

1ª giornata: avversario Cus Catania, andata 13 ottobre 2024, ritorno 26 gennaio 2025

2ª giornata: avversario Colleferro, andata 20 ottobre 2024, ritorno 2 febbraio 2025

3ª giornata: avversario Amatori Catania, andata 27 ottobre 2024, ritorno 16 febbraio 2025

4ª giornata: avversario Arechi, andata 3 novembre 2024 , ritorno 2 marzo 2025

5ª giornata: avversario Frascati, andata 17 novembre 2024, ritorno 9 marzo 2025

6ª giornata: avversario Tigri Bari, andata 1 dicembre 2024, ritorno 23 marzo 2025

7ª giornata: avversario Nuovo Salario, andata 8 dicembre 2024, ritorno 30 marzo 2025

8ª giornata: avversario Us Roma, andata 22 dicembre 2024, ritorno 6 aprile 2025

9ª giornata: avversario Ss Lazio, andata 19 gennaio 2025, ritorno 27 aprile 2025

*In grassetto le sfide in casa

