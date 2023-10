Esordio vincente senza giocare per l'Unime, gli avversari rinunciano - Tempostretto

La prima stagionale per l'Unime nel girone D del campionato nazionale under18 si è decisa a tavolino

Esordio in chiaroscuro per la squadra Under 18 della SSD Unime, che vince non giocando per la rinuncia della Polisportiva Valverde Catania. Sicuramente nessuno avrebbe immaginato un esordio del genere. La SSD Unime si aggiudica a tavolino la prima stagionale del girone D del Campionato Nazionale Under 18 di hockey prato, in programma sabato scorso sul sintetico della Cittadella Sportiva Universitaria, dove non si è presentata la squadra ospite Polisportiva Valverde Catania, team che in Sicilia rappresenta anche la massima espressione in campo nazionale militando nel Campionato di A1. Non si conoscono i motivi di questo inatteso forfait e neppure si segnala un eventuale ritiro dallo stesso campionato; fatto sta che sicuramente il giudice sportivo in settimana decreterà la vittoria a tavolino alla Ssd Unime.

Lo stesso tecnico messinese Federico Cardella esprime il suo dispiacere per non aver giocato il match: “In questo tipo di situazione non c’è proprio nulla da essere contenti: le gare meglio vincerle giocandole e oggi sicuramente non è stata una bella giornata di sport. I ragazzi si erano preparati a questo debutto dopo settimane di allenamento, mentre adesso dobbiamo aspettare il prossimo 11 novembre, quando alla Cittadella ci sarà la visita dei super favoriti e campioni regionali uscenti della Polisportiva Galatea Catania”. Questo l’undici titolare che sarebbe sceso in campo per la SSD Unime: Surace, Manganaro, Lo Presti, Arena, Raffa F., Donato, La Maestra, Visalli, Raffa,G., Soraci, Mondo. All. Federico Cardella.