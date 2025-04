Etna, attività stromboliana al cratere di Sud-Est

Le rilevazioni dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo

Etna in azione. L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a partire “dalle ore 19:05 si osserva dalle telecamere di sorveglianza un’attività stromboliana al cratere di Sud-Est. Il modello previsionale indica che un’eventuale nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperderebbe in direzione Est-Sud-Est”.

“Dal punto di vista sismico l’ampiezza del tremore vulcanico a partire dalle ore 12:00 UTC di oggi ha mostrato un continuo incremento raggiungendo alle ore 17:00 i valori alti. Le localizzazioni della sorgente del tremore non risultano disponibili per problemi tecnici, ma l’andamento del tremore è compatibile con uno spostamento verso il Cratere di Sud-Est ad una quota di circa 2900 metri s.l.m. Il conteggio e la localizzazione degli eventi infrasonici risultano poco attendibili a causa del forte vento”.

Etna, dalla pagina Fb di Ingv Vulcani