Etna Comics al via, oggi Greta Thunberg e Chris Cunningham sull’emergenza Gaza

Ieri il taglio del nastro. L'attivista ambientale e l'attore irlandese saranno i protagonisti di un panel dal titolo "Freedom Flotilla Coalition - From Catania to Gaza"

CATANIA – Etna Comics 2025 ha aperto i battenti con il taglio del nastro ieri mattina in piazza Papa Giovanni XXIII. Presenti il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, e Stefania Todisco, Head of Events and Partnerships di Rai, affiancati dal direttore Antonio Mannino e dal suo vice, Gianluca Impegnoso, insieme al deputato regionale Nicola D’Agostino, all’assessore comunale allo Sport, Sergio Parisi, e al questore Giuseppe Bellassai. La tredicesima edizione di Etna Comics si è aperta con una nuova distribuzione degli spazi. Gli organizzatori hanno fatto il possibile per curare al meglio l’aspetto logistico, in una location che però continua a far fatica ad ospitare un evento di queste proporzioni.

Ieri è stata la giornata di Igort, autore del manifesto di quest’anno dedicato a Franco Battiato. Protagonista della conferenza d’apertura con Val Romeo, autrice del manifesto variant, ha raccontato dell’amicizia che lo legava al maestro. «Avevo già fatto questo disegno per lui – ha svelato – ma non gliel’ho mai mandato». Ma è festa anche la giornata di Yumiko Igarashi, creatrice di Candy Candy, Georgie e Anna dai capelli rossi, e Camihawke. Quella degli americani Alex Saviuk, considerato uno dei più importanti e prolifici disegnatori di Spider-Man, e Nick Dragotta, co-creatore insieme a Scott Snyder della serie di successo Absolute Batman, targata Panini Comics.

Applausi in serata per gli Sugarfree, la band catanese nota al grande pubblico per gli intramontabili successi “Cleptomania” e “Scusa ma ti chiamo amore”.

Freedom Flotilla Coalition

Oggi alle 14:30 un fuori programma destinato ad accendere il dibattito: arriveranno alla manifestazione Greta Thunberg, attivista ambientale di fama mondiale, fondatrice del movimento Fridays for Future, e Liam Cunningham, attore irlandese noto per il suo impegno nelle campagne umanitarie e per il ruolo di Ser Davos Seaworth nella serie Game of Thrones.

Thunberg, da anni in prima linea nella difesa dei diritti umani e nella lotta alla crisi climatica, e Cunningham, attivamente coinvolto nella sensibilizzazione internazionale sulle violazioni dei diritti umani in Palestina, terranno un panel in Area Movie dal titolo «Freedom Flotilla Coalition – From Catania to Gaza».

L’incontro sarà dedicato alla missione in barca in partenza dal capoluogo etneo con l’obiettivo di raggiungere Gaza e portare sostegno umanitario, promuovendo i diritti umani e la solidarietà internazionale.

Interverranno anche Thiago Ávila, attivista brasiliano per la giustizia sociale e climatica, impegnato in movimenti internazionali per i diritti dei popoli e la democrazia partecipativa, e Yasemin Acar, psicologa sociale, ricercatrice esperta in dinamiche di conflitto, partecipazione politica e movimenti collettivi, ed Ann Wright, attivista per la pace, ex diplomatica statunitense ed ex colonnello dell’esercito degli Stati Uniti.

Riflettori puntati anche su Devon Murray, l’attore che ha interpretato il mitico Seamus Finnigan nella saga di Harry Potter, e il professor Vincenzo Schettini, protagonista dell’incontro “La fisica dei cartoni animati”. Sul palco, a chiudere la giornata Fabio Celenza con il suo Faffiga X-Files.