Etna, crollo di parte del cratere e una fontana di lava per l’attività esplosiva

Il tremore vulcanico ha raggiunto valori molto alti. Monotoraggio di Ingv e area interdetta. Cocina: "Comportamenti incauti degli escursionisti"

Etna in fibrillazione. Ad aggiornare sull’attività è Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: “L’Osservatorio Etneo rende noto che le immagini delle telecamere del sistema di sorveglianza mostrano, alle ore 11:24, un flusso piroclastico probabilmente prodotto dal collasso di materiale dal fianco settentrionale del cratere di Sud-Est. Da osservazioni preliminari, il materiale piroclastico caldo non sembra aver oltrepassato l’orlo della Valle del Leone. Contestualmente, l’attività esplosiva dal Cratere di Sud-Est è passata a fontana di lava. Il tremore vulcanico ha raggiunto valori molto alti con localizzazione del centroide delle sorgenti nell’area del Cratere di Sud-Est. Anche l’attività infrasonica risulta elevata con eventi localizzati in corrispondenza del Cratere di Sud Est. Il “monitoraggio delle deformazioni non mostra variazioni significative”.

Cocina: “Interdizione delle aree non rispettate da alcuni escursionisti”

Ad aggiornare è pure il dirigente generale del dipartimento della Protezione civile siciliana: “Per la frequenza di questi fenomeni di flusssi piroclastici violenti che raggiungono grandi distanze, abbiamo imposto, con Ingv, l’interdizione delle aree sommitali nelle fasi di allarme e preallarme in caso di attività parossistica in corso, fasi F1 e F2, del Sistema di allerta Etnas di Ingv. Un ottimo sistema di previsione che ci consente di dare l’allarme ore/minuti prima degli eventi. Già dalle 5.30, a seguito della comunicazione dell’Istituto nazionale di di geofisica e vulcanologia, avevamo dichiarato la fase di allarme e quindi l’area mitale doveva essere interdetta. Mi pare che però così non è stato. Per fortuna il flusso piroclastico si è diretto in altra direzione verso la valle del Leone. Condanniamo i comportamenti incauti di questi escursionisti”.

Immagine dalla telecamera di Santa Venerina e foto da Ingv all’interno.