 Etna e aeroporto di Catania, solo 10 arrivi all'ora fino alle 12 del 18 agosto

Etna e aeroporto di Catania, solo 10 arrivi all’ora fino alle 12 del 18 agosto

Redazione

Etna e aeroporto di Catania, solo 10 arrivi all’ora fino alle 12 del 18 agosto

lunedì 17 Agosto 2026 - 12:55

Nessuna restrizione in partenza

Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la proroga della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B1.

Sono parzialmente limitate le attività di volo in arrivo pari a 10 aerei ogni ora, fino alle 12 di martedì 18 agosto. Nessuna restrizione in partenza.

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

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