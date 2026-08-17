 La Vara di Messina in processione... negli Stati Uniti d'America FOTO

La Vara di Messina in processione… negli Stati Uniti d’America FOTO

Redazione

La Vara di Messina in processione… negli Stati Uniti d’America FOTO

lunedì 17 Agosto 2026 - 13:30

Nella diocesi di Indianapolis un legame speciale unisce la comunità locale alla festa di Ferragosto, grazie all'iniziativa di una cittadina dello Stretto

Le tradizioni della Vara travalicano i confini nazionali e arrivano negli Stati Uniti d’America, precisamente a Terre Haute, nella diocesi di Indianapolis. Nella parrocchia di Santa Margherita Maria e San Patrizio si è svolta una processione speciale lungo le vie di pertinenza della chiesa, durante la quale è stata portata a spalla una riproduzione in miniatura del machina votiva messinese.

Un ponte tra Messina e l’Indiana

Il legame spirituale e culturale è nato nel 2022 grazie all’iniziativa di Emilia Mantineo Staap, una messinese residente nella zona. In collaborazione con il Gruppo storico della Vara, Emilia ha coinvolto l’intera comunità locale, facendo conoscere i dettagli e il significato della celebrazione dell’Assunta.

I fedeli si sono ritrovati in chiesa per la celebrazione della messa, seguita dal corteo religioso all’esterno dell’edificio sacro. Al termine dei riti, la comunità si è riunita nuovamente nei locali parrocchiali per assistere insieme alla trasmissione in differita della processione originale di Messina.

A rendere ancora più solido questo ponte religioso è la guida della parrocchia statunitense, affidata dal 2025 ai Padri Rogazionisti, ordine fondato a Messina da Sant’Annibale Maria Di Francia, un dettaglio che rinforza ulteriormente la connessione tra le due realtà.

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