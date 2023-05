Etnacomics, Lelio Bonaccorso rende omaggio a Ficarra e Picone - Tempostretto

Con tanto di riferimento all'apprezzzato film "La stranezza", l'artista messinese ha consegnato un'illustrazione ai due comici

Ospite di Etnacomics, l’artista e fumettista messinese Lelio Bonaccorso ha incontrato Ficarra e Picone. E ha reso loro omaggio nel segno del film “La stranezza”, con un disegno dedicato ai due comici siciliani.

Sottolinea Bonaccorso, che lavora in ambito internazionale: “Un grazie particolare ai ragazzi di Etnacomics per questa bella opportunità. Stamattina a Catania ho avuto l’enorme piacere di consegnare ai mitici Ficarra e Picone un’illustrazione per celebrare i 30 anni di attività di una delle coppie cinematografiche migliori di sempre, in occasione della consegna dei premi #UZawards.

È stata anche l’opportunità per regalare loro una copia di Per amore di Monna Lisa, ultimo libro che ho realizzato con il mio socio Marco Rizzo, e chissà che un giorno non la vogliano scrivere anche loro una storia a fumetti. Secondo me sarebbe pazzesca”.

Articoli correlati