Europee, affluenza al 14% dopo il primo giorno

Domenica si volta ancora anche per le amministrative

Seggi chiusi come primo giorno: siamo intorno al 14%. Sul sito del ministero dell’Interno la percentuale di affluenza per le europee è del 14,69. E si fa riferimento a metà delle sezioni (35.700) su 61.650) 61.650. Per quanto riguarda le amministrative, l’affluenza è del 20,70%.

Si vota anche domenica dalle 7 alle 23 di domenica. Subito dopo la chiusura dei seggi ci sarà il conteggio delle schede, che servirà a determinare i nuovi parlamentari europei italiani. Cinque anni fa l’affluenza in Italia è stata del 54,5 per cento.

Sono più di 51 milioni gli italiani chiamati a scegliere 76 parlamentari europei. Come abbiamo già ricordato, per votare, è necessario aver compiuto 18 anni. I cittadini italiani che risiedono in un altro Stato membro dell’Ue possono scegliere di votare nel Paese di residenza, a patto che siano rispettate determinate condizioni. Ai sensi della legge elettorale europea, tutti i Paesi membri devono usare un sistema elettorale proporzionale. L’assegnazione dei seggi avviene in modo da assicurare alle diverse liste un numero di posti proporzionale ai voti ricevuti.

